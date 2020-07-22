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Программа кэшбека для туристов может вернуться

Программа кэшбека для туристов может вернуться

Источник фото: pixabay.com

10 января истекает срок программы по возмещению отдыхающим части стоимости туристской услуги. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 10.08.2020 N 1200, сообщают «Вести:Приморье».

Напомним, суть льготы касается только внутреннего туризма. Покупая тур, путевку в санаторий или оплачивая отель, можно вернуть часть денег обратно. В зависимости от стоимости поездки можно получить до 20 тысяч рублей, пишет «РГ».

Но похоже, у этой программы есть шанс продолжиться не только в этом году, но и дальше.  Ростуризм выступил с инициативой ее продлить.

Пока же правительство только разрешило переносить купленные по программе кешбэка туры до конца 2021 года. На эту меру пришлось пойти из-за опасений возможного запрета на поездки из-за распространения коронавирусной инфекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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