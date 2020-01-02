Новый способ перечисления зарплат коснется миллионов граждан

Центробанк допускает начало перечисления зарплат через систему быстрых платежей в пилотном режиме в следующем году, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на конференции Ассоциации банков России, уточняет РИА «Новости».

По её словам, в марте-апреле должна состояться дискуссия, «чтобы определиться, если делать, то когда». «Потому что было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой он эффект даёт», — уточнила Скоробогатова.

По мнению первого замглавы регулятора, 2022 год является «достаточно комфортным сроком». При этом она отметила, что при внедрении указанного сервиса необходимо решить вопрос защиты граждан и придумать механизм, как купировать риски, пишет «Парламентская газета».

Система быстрых платежей (СБП) является сервисом, позволяющим гражданам мгновенно переводить деньги по номеру телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Чтобы осуществить такой перевод, банки должны быть подключены к данной системе. На сегодняшний день к СБП подключены свыше 200 банков.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Есть вакансии, но нет желания. Диссонанс на кадровом рынке в Приморье. Пока предприятия края создают социальную подушку для сотрудников и новые рабочие места, молодежь пролистывает местные вакансии и не видит перспектив. Запросы работодателей разжигают аппетиты молодых соискателей, которые хотят получать до 50 тысяч в неделю.

Молодые кадры хотят зарабатывать, но не готовы трудиться. Вердикт рекрутеров. Но «Охота за головами» продолжается. Вузы открывают карьерные центры. Отрасли создают профильные биржи труда. Правительство края анонсирует новое Министерство, которое займется прицельной подготовкой кадров для экономики региона. Кстати, по зарплатам Владивосток – один из лидеров России. Эксперты уверяют, возможности есть. Главное, грамотно ими воспользоваться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]