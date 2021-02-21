Анонс на 8 марта

8 марта - Международный женский день.

8 марта в 10:00. Ботанический сад. Цветочный фестиваль «Орхидеи и Ко». г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

8 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

8 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

8 марта в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Портрет семьи Арсеньевых». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

8 марта в 10:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

8 марта в 12:00. Лыжная трасса на острове Русском. Второй этап Кубка «Рогейн-ДВ». п. Канал, 29.

8 марта в 12:00. Театр молодёжи. Спектакль «Бременские музыканты», г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

8 марта в 13:00. «Фетисов-Арена». Катание на льду. г. Владивосток, ул. Маковского, 284.

8 марта в 15:00. Площадь Борцов Революции. Праздник «Масленица»: выступление творческих коллективов, игровая интерактивная площадка, праздничная торговля масленичными блинами.

8 марта в 15:00. Драматический театр ТОФ. Спектакль «Баба Chanel». г. Владивосток, Светланская, 48.

8 марта в 18:00. Приморская краевая филармония. Праздничная концертная программа «Всё для тебя» к Международному женскому дню 8 марта. г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

8 марта в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Балет «Корсар». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]