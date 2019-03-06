Анонс на 13 марта

13 марта в 15.00 - центральная площадь Владивостока - Масленица.

13 марта в 12.00 - Приморская краевая филармония - Детская музыкальная программа «Гуляй, веселая Масленица!»

13 марта в 12.00 - Владивостокский цирк - Шоу «Цирк на воде: Остров сокровищ».

13 марта с 13.00 - Владивосток, "Фетисов Арена", ул. Маковского, 284 - Свободное катание.

13 марта в 12.00 - Владивосток, СК «Арена Спорта» - Спортивная масленица.

13 марта в 18.10 - Владивосток, ул. Посьетская, 14, 2 этаж, Центр содействия развитию молодежи Приморского края - Мастер-класс по импровизации improv во Владивостоке. Нужна предварительная регистрация.

13 марта в 13.00 - Масленичные гулянья в арт-парке "Штыковские пруды".

13 марта в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли».

13 марта в 11.00 - Владивосток, музей города - Подземелья Форта №1 во Владивостоке.

Творческий час «Масленица к нам пришла, блинов и масла принесла»

13 марта в 15.00 - Библиотека №19, с. Береговое, ул. Строительная, д. 3 - Для учащихся 1 – 4 классов МБОУ «СОШ № 49».

13 марта в 13.00 - Владивосток, ул. Щитовая, 27а - Народное гуляние «Широкая Масленица».

13 марта в 12.00 - Владивосток, Ул. Черемуховая, 3, сквер - Проводы зимы «Масленица».

13 марта в 15.00 - Площадка между домами по адресу: ул. Анны Щетининой, 9 – 19 - Народные гуляния «Масленица наша, нет Тебя краше!».

13 марта в 12.00 - Уличная площадка театрального корпуса МАУ ДО «ВГ ДДТ» (Океанский пр-т, 43) 19 - Конкурсно-игровая программа «Масленичный карнавал»

13 марта в 12.00 - Площадка у к/т «Галактика» (ул. Добровольского, 5) 20 - Праздничная программа «Гуляй народ - Масленица идет»!

13 марта в 13.30 - Детский клуб «Юных техников» (ул. Тухачевского, 28) - «Пришла Масленица к нам».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]