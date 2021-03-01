Анонс на 10 марта

10 марта в 19.00 - Приморский краевой центр народной культуры - Киноклуб "Ориент": 26-й фестиваль анимационного кино «Суздальфест 2021».

10 марта в 11.00 - приморская государственная картинная галерея - Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли».

10 марта в 16.00 - МКУ «Молодежный ресурсный центр» Владивостока, Клуб «Антресоль» (Океанский проспект, 99) - «Лакомкины посиделки».

10 марта в 12.00 - Владивосток, МАУ ДО «ВГ ДДТ» (Океанский пр-т, 43) - Творческая программа «Встречаем Масленицу!»

10 марта в 13.00 - Владивосток, МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» (ул. Шошина, 27) - Мастер-класс по лепке из глины «Угощение для Масленицы».

10 марта в 14.00 - Владивосток, Ул. Волкова, 1-а 37 - Праздник «Широкая масленица».

10 марта в 16.00 - Владивосток, Ул. Калинина, 29 - Познавательно-развлекательная программа «Гуляй, развесёлая Масленица!»

10 марта в 13.30 - Владивосток, Клуб «Парус» (ул. Кутузова, 3-а) 41 - Образы Масленицы в русской технике «Масленица в скульптуре».



10 марта в 14.00 - Владивосток, Клуб «Орленок» (просп. 100 лет Владивостока, 92) 42 - «Масленичные забавы» - музыкально-танцевальная программа.



10 марта в 14.00 - Владивосток, Клуб им. Л.В. Кудаковского (ул. Енисейская, 22) 43 - Урок-беседа «Значение празднования масленичной недели».

10 марта в 15.00 - Владивосток, Клуб им. В.Л. Комарова (ул. Кирова, 50) 44 - Просмотр-презентация «Масленица в картинах и рисунках художников».



10 марта в 15.00 - Владивосток, Клуб им. С.М.Кирова (ул. Кирова, 42) - Фольклорная программа «Ура! Масленица!».



10-11 марта - Владивосток, МАУ ДО «Центринформ» (ул. Магнитогорская, 4) - Конкурс рисунков «Весна-красна»

10 марта в 20.30 - СК "Олимпиец" во Владивостоке - Мини-футбол. Суперлига. 16 тур. ГРИН АВТО - АРДО.

10 марта в 21.45 - СК "Олимпиец" во Владивостоке - Мини-футбол. Суперлига. 16 тур. АНРИ - КОМПАНЬОН.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]