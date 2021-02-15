Сегодня, 17:54
Анонс на 5 марта
5 марта в 20.30 - Владивосток, СК "Олимпиец" - Мини-футбол. Суперлига. 15 тур. АНРИ - ОКЕАН. Прямая трансляция.
5 марта в 10.00 - Владивосток, Ботанический сад - Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко".
5 марта в 19.30 - Владивосток, "Фетисов Арена" - матч "Тайфун" - "Сахалинские Акулы".
5 марта в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.
5 марта в 11.00 - Приморский краевой центр народной культуры - Сбор книг и журналов по рукоделию во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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