Вчера, 15:37
Анонс на 4 марта
4 марта в 11.00 - Приморский центр народной культуры - Ярмарка рукодельных подарков и выставка-продажа "Рукодельные чудеса".
4 марта в 11.00 - Приморский центр народной культуры - Сбор книг и журналов по рукоделию во Владивостоке.
4 марта в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.
4 марта в 18.30 - Приморская краевая филармония - Концертная программа «Симфонический Голливуд».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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