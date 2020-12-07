Анонс на 4 марта

4 марта в 11.00 - Приморский центр народной культуры - Ярмарка рукодельных подарков и выставка-продажа "Рукодельные чудеса".

4 марта в 11.00 - Приморский центр народной культуры - Сбор книг и журналов по рукоделию во Владивостоке.

4 марта в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

4 марта в 18.30 - Приморская краевая филармония - Концертная программа «Симфонический Голливуд».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]