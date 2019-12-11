Водителям пригрозили конфискацией автомобилей

В Думу внесен проект о конфискации машин за «пьяные» ДТП c жертвами, сообщают «Вести:Приморье».

У нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с жертвами и пострадавшими, предлагают изымать машины. Такой законопроект внесло в Госдуму Госсобрание Башкортостана, пишет «РГ».

Поправки в Уголовный кодекс предполагают конфискацию автомобиля или другого механического транспортного средства, если по вине нетрезвого водителя был причинен тяжкий вред здоровью или произошла смерть одного, двух или более лиц.

В правительстве данную инициативу не поддержали: в своем официальном отзыве кабмин указал, что собственник автомобиля мог передать его осужденному, не подозревая, что он станет виновником ДТП. И если изымать авто у собственника, не признанного виновным в совершении преступления, то это будет противоречить Конституции РФ.

Напомним, в Приморье полиция с начала года зарегистрировала более ста ДТП, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками опьянения. В результате таких аварий несколько человек погибло, многие получили травмы различной степени тяжести. Машины оказались разбитыми. При этом в полиции отмечают, число ДТП, совершенное нетрезвыми водителями, снижено на 6%, по сравнению с данными прошлого года.

В крае продолжаются рейды по выявлению «пьяных» нарушителей.

При невыполнение водителем автомобиля законного требования полицейского о прохождении медосвидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]