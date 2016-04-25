Вид банкнот изменится: ДВ-регион исчезнет с 5-тысячной купюры

В ближайшие четыре года в России изменится внешний вид практически всех находящихся в обращении рублевых банкнот, сообщают «Вести:Приморье». Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев.

Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут с российских банкнот, уступив место Новосибирску, Пятигорску, Нижнему Новгороду и Екатеринбургу, пишет РБК.

По словам Алексеева, решение об этом принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе.

«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга», — сказал Алексеев.

Стоит отметить, что мошенники, которые распространяют фальшивые купюры, вряд ли примут новость о замене денежных знаков с энтузиазмом. В Приморье продолжают выявлять случаи распространения фальшивок.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье полицией задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых денежных купюр. Два 19-летних учащихся одного из вузов города сбывали Интернете поддельные 5-тысячные купюры.

Подозреваемые "работали" с фальшивками на рынках Владивостока.

В отношении них Следственный комитет возбуди уголовное дело, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]