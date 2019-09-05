На крупную торговую сеть в Приморье хотят наложить штраф

Магазину крупной торговой сети из Приморского края – ООО «Радиус» из Уссурийска – грозит административный штраф за несвоевременное гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий». Об этом передает региональное управление Россельхознадзора, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на prim.news.

В ходе проверки документов на перемещаемую продукцию во ФГИС «Меркурий», проведенной управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, выявлено, что ООО «Радиус» не произведено гашение эВСД от 2 февраля 2021 года на слабосоленую сельдь. Продукция получена предприятием в этот же день, однако на момент проведения проверки 5 февраля 2021 года документ находился в статусе «оформлено». Таким образом ООО «Радиус» не осуществлено гашение ветеринарной справки в течении 24 часов после доставки и приемки подконтрольного товара.

Дело в отношении торгового предприятия было рассмотрено управлением Россельхознадзора в конце марта 2021 года. За допущенное административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, предприятию грозит административное наказание в виде штрафа.

Управлением Россельхознадзора с начала 2021 года возбуждены дела об административной ответственности в отношении 57 предприятий и индивидуальных предпринимателей, на площадках которых в 2020 году не было погашено более 369 тысяч эВСД. Согласно данным ФГИС «Меркурий», наибольшее количество случаев негашения эВСД у ООО «Радиус», которое занимается оптово-розничной торговлей, – 60529 непогашенных эВСД за 2020 год.

Своевременное гашение эВСД – это важный этап в обеспечении прослеживаемости подконтрольных товаров в системе «Меркурий». Гашение эВСД является подтверждением получателем груза поступления партии товара в место назначения.

Несвоевременное гашение эВСД является одним из самых распространенных видов нарушений в области электронной ветеринарной сертификации. В прошлом году Управлением Россельхознадзора всего выявлено 912 нарушений, допущенных при работе во ФГИС «Меркурий», из них более половины случаев – нарушения, связанные с несвоевременным гашением эВСД.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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