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11 мостов сдадут в эксплуатацию до конца года в Приморье

11 мостов сдадут в эксплуатацию до конца года в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

За прошедшие четыре года в Приморском крае нарастили темпы строительства мостовых сооружений. Если в 2018 году в Приморье не было возведено ни одного моста, то в 2021 планируется создать уже 11 новых переходов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Сейчас в строительстве находятся 14 мостов, в том числе через реки Партизанская и Водопадная. 11 мостов будут готовы к сдаче в этом году, - заверил губернатор края.

"Набираются опытом подрядные организации, совершенствуются технологии, которые позволяют быстро собирать конструкции. Понятно, что строительство сказывается на организации движения, но это временные трудности, которые необходимо пережить, чтобы в дальнейшем ездить безопасно по нашим дорогам", – отметил глава Приморья.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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