«Весь переломан»: Реанимация забрала водителя после жесткого ДТП на трассе
Госавтоинспекция Владивостока раскрыла обстоятельства ДТП на улице Маковского, сообщают «Вести:Приморье».
Реанимация и сотрудники ДПС прибыли по сообщению в полицию города о ДТП на улицу Маковского. В районе дома № 7 48-летний приморец, управляя автомашиной Toyota Dyna, не справился с управлением и влетел в столб столб уличного освещения. Было установлено, что грузовик двигался со стороны улицы Горького в направлении проспекта 100-летия Владивостоку.
В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести, включая два открытых перелома, раны и ссадины. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние опьянения у него не установлено.
Стаж водителя Toyota Dyna составляет 15 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году мужчину привлекали 1 раз.
В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Составлены протоколы, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
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