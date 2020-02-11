«Весь переломан»: Реанимация забрала водителя после жесткого ДТП на трассе

Госавтоинспекция Владивостока раскрыла обстоятельства ДТП на улице Маковского, сообщают «Вести:Приморье».

Реанимация и сотрудники ДПС прибыли по сообщению в полицию города о ДТП на улицу Маковского. В районе дома № 7 48-летний приморец, управляя автомашиной Toyota Dyna, не справился с управлением и влетел в столб столб уличного освещения. Было установлено, что грузовик двигался со стороны улицы Горького в направлении проспекта 100-летия Владивостоку.

В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести, включая два открытых перелома, раны и ссадины. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние опьянения у него не установлено.

Стаж водителя Toyota Dyna составляет 15 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году мужчину привлекали 1 раз.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Составлены протоколы, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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