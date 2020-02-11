Новости Общество Происшествия
Сегодня, 19:56

«Весь переломан»: Реанимация забрала водителя после жесткого ДТП на трассе

«Весь переломан»: Реанимация забрала водителя после жесткого ДТП на трассе

Источник фото: pixabay.com / пресс-служба ведомства

Госавтоинспекция Владивостока раскрыла обстоятельства ДТП на улице Маковского, сообщают «Вести:Приморье».

Реанимация и сотрудники ДПС прибыли по сообщению в полицию города о ДТП на улицу Маковского.  В районе дома № 7 48-летний приморец, управляя автомашиной Toyota Dyna, не справился с управлением и влетел в столб столб уличного освещения. Было установлено, что грузовик двигался со стороны улицы Горького в направлении проспекта 100-летия Владивостоку.

В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести, включая два открытых перелома, раны и ссадины. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние опьянения у него не установлено.  

Стаж водителя Toyota Dyna составляет 15 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году мужчину привлекали 1 раз.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Составлены протоколы, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме