Стали известны подробности ДТП на объездной трассе Владивостока

ДТП на автодороге поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл произошло сегодня, 15 декабря.

Как ранее сообщали "Вести: Приморье", грузовик въехал в стоящий Honda Fit.

В пресс-службе УМВД России по г.Владивостоку уточнили, что 56-летний водитель, управляя автомобилем марки Toyota Hiace, двигаясь со стороны улицы Маковского в направлении бухты Патрокл, не справился с управлением и задел леерное ограждение, а затем столкнулся с транспортным средством Honda Fit.

В результате автоаварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Стаж вождения автовладельца Toyota Hiace - 30 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2020 году привлекался пять раз. Состояние опьянения не установлено.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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