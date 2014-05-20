Стали известны подробности ДТП на объездной трассе Владивостока
ДТП на автодороге поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл произошло сегодня, 15 декабря.
Как ранее сообщали "Вести: Приморье", грузовик въехал в стоящий Honda Fit.
В пресс-службе УМВД России по г.Владивостоку уточнили, что 56-летний водитель, управляя автомобилем марки Toyota Hiace, двигаясь со стороны улицы Маковского в направлении бухты Патрокл, не справился с управлением и задел леерное ограждение, а затем столкнулся с транспортным средством Honda Fit.
В результате автоаварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.
Стаж вождения автовладельца Toyota Hiace - 30 лет. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2020 году привлекался пять раз. Состояние опьянения не установлено.
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