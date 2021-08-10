Главные достижения 25-летней истории НТВ-ПЛЮС

Первый оператор спутникового телевидения в России «НТВ-ПЛЮС» готовится встретить 25-летний юбилей. Уже четверть века НТВ-ПЛЮС занимает лидирующие позиции на отечественном рынке. И из года в год выполняет миссию, о которой заявил еще в самом начале своего пути - создание доступного высококачественного телевидения для всей семьи.

Новая для российского рынка телевизионная площадка ворвалась на рынок стремительно. Создание спутникового оператора началось в середине 1996 года, а уже 1 сентября началось вещание первого канала «НТВ-ПЛЮС» - «Наше кино», который до сих пор популярен среди зрителей. Уже тогда стало ясно, что спутниковый оператор пришел всерьез и надолго, ведь только за первый год работы у «НТВ-ПЛЮС» появилось более 133 тыс. абонентов. В течение первых пяти лет окончательно завершена аналоговая трансляция НТВ-ПЛЮС.

Уже в конце XX века «НТВ-ПЛЮС» стремился к тому, чтобы стать телевидением XIX века. С уверенностью можно констатировать, что так это и получилось.

С наступлением 2000-х для абонентов НТВ-ПЛЮС началось цифровое будущее. Год от года компания приумножала линейку уникальных телеканалов всей страны и даже мира. Зрителям спутникового телевидения стали доступны телеканалы, которые в России еще никогда не смотрели. Здесь и новостной телеканал Euronews и тематические спортивные каналы. А благодаря появлению новых технологических партнеров жанровый выбор для абонентов «НТВ-ПЛЮС» стал поистине уникальным. Телевидение стало по-настоящему семейным. Тут телеканалы и для домохозяек, и для детей, и для людей, которые ведут бизнес или любят путешествовать.

Сегодня зона покрытия НТВ-ПЛЮС вся территория России. Несколько лет назад и жители Дальнего Востока, стали частью большой телевизионной семьи компании, которым доступны как обязательные эфирные телеканалы, так и уникальные пакеты на выбор.

Вот лишь ключевые вехи из истории НТВ-ПЛЮС, которые еще раз доказывают как стремительно, интересно и даже любопытно, развивалась деятельность первого спутникового оператора России.

· 1996 год. НТВ-ПЛЮС – единственная в России система спутникового телевидения. 1 сентября – В.Черномырдин «запускает» НТВ-ПЛЮС (включает ресивер) на промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде «Будущее России». В этот же день начал вещание канал собственного производства НТВ-Плюс «Наше кино». Вещание – аналоговое. К концу года количество абонентов составило 17 тыс человек.

· 1997 год. Трансляция телеканалов начала осуществляться в закодированном виде. К концу1997 в эфире НТВ-Плюс было четыре канала - «Наше кино», «Мир Кино», «НТВ-Плюс Спорт» и «Детский Мир». Количество абонентов НТВ-Плюс по сравнению с 1996 годом выросло почти в 8 раз и составило 133 тыс. подписчиков.

· 1998 год. В Сколково построен собственный телевизионный комплекс, из которого НТВ-ПЛЮС начало спутниковое вещание. Одновременно шла строительство спутника «Бонум-1», который был запущен на орбиту в ноябре.

· 1999 год. В феврале телекомпания НТВ-Плюс перешла с аналоговой системы вещания на цифровую. Сигнал начал распространяться со спутника «Бонум-1». В течение года телекомпания НТВ-Плюс представила 29 новых телеканалов различных жанров на цифровой платформе.

· 2000 год. 25 мая на орбиту был выведен еще один спутник Eutelsat W4 (Eutelsat 36A), позволивший расширить зону вещания.

· 2001 год. Один из лучших европейских новостных каналов Euronews начал транслироваться на русском языке.

· 2002 год. 4 октября спортивный канал "НТВ-Плюс Футбол" получил главный приз в номинации "Спорт" на европейском конкурсе спутниковых каналов HOT BIRD AWARDS 2002.

· 2003 год. В сентябре телекомпания открыла в центре Москвы первый «спутниковый бутик» - центр продаж и обслуживания абонентов. C 28 ноября на НТВ-Плюс начались трансляции специализированного баскетбольного канала сильнейшей лиги мира NBA-TV. По данным на конец 2003 года, количество абонентов НТВ-Плюс превышает 260 тысяч человек.

· 2004 год. 26 октября в Санкт-Петербурге открылся новый Центр абонентского обслуживания. 15 ноября телекомпания НТВ-Плюс запустила новый премиальный пакет «VIP-Кино», благодаря которому значительно увеличила объем трансляции кинофильмов. Абонентская база телекомпании к концу года составила 360 тыс. абонентов.

· 2005 год. 16 марта телекомпания НТВ-Плюс заключила прямые контракты с голливудскими студиями - мейджорами Paramount Pictures и NBCUniversal на эксклюзивные спутниковые права показа кинофильмов. НТВ-Плюс стала единственной российской телекомпанией, у которой подписаны прямые контракты со всей «большой семеркой»: Warner Bros., Twentieth Century Fox, SONY Pictures (Columbia Pictures, TriStar Pictures), Disney/Buena Vista, Paramount Pictures, NBCUniversal и Metro Goldwyn Mayer (MGM).

Телекомпания «НТВ-Плюс» первой в России ввела технологию многоканального звукового телевещания в формате Dolby Digital 5.1.

· 2006 год. Создан и запущен новый спортивный канал собственного производства, полностью посвященный теннису - "НТВ-ПЛЮС ТЕННИС". В марте значительно увеличился объем спортивного вещания, в пакет «Суперспорт» были включены два новых канала: «НТВ-ПЛЮС НАШ ФУТБОЛ» и «НТВ-ПЛЮС СПОРТ КЛАССИКА».

В марте 2006 года спутниковая телекомпания НТВ-ПЛЮС расширила зону вещания на восточную часть территории РФ.

Абонентская база телекомпании «НТВ-ПЛЮС» перешагнула рубеж в 500 тысяч подписчиков.

· 2007 год. Зрителям НТВ-ПЛЮС доступно более 100 каналов. Совершенствуя контент спортивных каналов собственного производства, компания приобретает эксклюзивные права на показ всех матчей английской Премьер Лиги на территории России.

В 2007 году телекомпания НТВ-ПЛЮС первая в России запускает в коммерческую эксплуатацию телевидение высокой четкости (HDTV). Телекомпания "НТВ-ПЛЮС" предлагает отдельный HD-пакет с каналами в формате ТВЧ: HD КИНО, HD СПОРТ и HD Life.

· 2008 год. Телекомпания НТВ и НТВ-ПЛЮС подписали с УЕФА договор на эксклюзивные трансляции матчей Лиги Чемпионов УЕФА и кубка УЕФА на 2009-2012 гг.

В сентябре 2008 года телекомпания НТВ-ПЛЮС запустила новый пакет «Семейный».

С сентября 2008 телекомпания НТВ-ПЛЮС года ввела новую услугу pay - per - view (оплата за просмотр).

· 2009 год. 1 сентября телекомпания «НТВ-ПЛЮС» представила новый спортивный канал собственного производства, посвященный как российскому, так и мировому спорту - «СПОРТ ПЛЮС».

2 ноября 2009 года спутниковая телекомпания «НТВ-ПЛЮС» представила новый канал собственного производства, полностью посвященный кино - «КИНО ПЛЮС». «КИНО ПЛЮС» демонстрирует зарубежные и отечественные фильмы.

Запущен спутник Eutelsat W7 (Eutelsat 36B).

· 2010 год. С февраля 2010 года телекомпания НТВ-ПЛЮС начала вещание прямых спортивных трансляций в сети Интернет. Теперь пользователи сайта ntvplus.ru, и не только абоненты спутникового ТВ, смогут заказать любую из доступных к показу интернет-трансляций.

В мае телекомпания НТВ-ПЛЮС начала трансляцию спорта в 3D. Спортивное 3D вещание в России официально началось 22 мая 2010 года с прямой трансляции финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» - «Интер».

В июле телекомпания НТВ-ПЛЮС во второй раз в России организовала трансляцию футбольных матчей в трехмерном формате (3D). Совместно с сетью «КАРО ФИЛЬМ» в шести кинотеатрах был осуществлен показ финальной части чемпионата мира по футболу 2010.

Телекомпания НТВ-ПЛЮС на два года приобрела права на показ матчей чемпионата Италии по футболу (Серия А).

· 2011 год. С 1 мая телекомпания НТВ-ПЛЮС запустила новый пакет познавательных каналов «Открытие».

В июле телекомпания НТВ-ПЛЮС запустила новый развлекательно-познавательный пакет каналов «ВИАСАТ».

· 2012 год. В августе на базе партнеров ОАО «НТВ-ПЛЮС» начали работу региональные центры телекомпании в городах Орел, Липецк и Астрахань, Волгоград, Пермь, Нижний Новгород, Тула, Воронеж и Тюмень.

Телеканал НТВ-ПЛЮС «СПОРТ-ПЛЮС» включен во второй федеральный телевизионный мультиплекс.

· 2013 год. Телекомпания НТВ-ПЛЮС приобрела эксклюзивные права на показ матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) в сезонах 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016.

· 2014 год. Телекомания НТВ-ПЛЮС начинает вещание в восточной части Российской Федерации с нового спутника «Экспресс-АТ1».

· 2015 год. НТВ-ПЛЮС приняло активное участие в работе по запуску федерального общедоступного спортивного канала «Матч ТВ».

Осуществлено тестовое вещание телеканала в формате 4K.

Осуществлен запуск нового спутника Eutelsat 36C.

· 2016 год. В феврале телеканалы НТВ-ПЛЮС, вещание который осуществлялось со спутника Eutelsat 36А, были переведены на новый спутник Eutelsat 36C.

Реализована программа по полному переходу распространения телеканалов на современный формат MPEG4.

Внедрена новая услуга «Мультискрин». Пользователям стал доступен онлайн-пакет спортивных каналов «Суперспорт».

Создана новая сеть сервисных центров и внедрена новая система замены оборудования по гарантии.

· 2017 год. Компания «НТВ‑ПЛЮС» начала вещание на всей территории Дальнего Востока. Абонентам Сибири и Дальнего Востока стал доступен первый на платформе НТВ‑ПЛЮС телеканал в стандарте Ultra HD.

· 2018 год. В феврале спутниковым абонентам НТВ‑ПЛЮС предложена услуга «Онлайн ТВ» (Мультискрин), которая позволила им смотреть телеканалы, входящие в их спутниковую подписку, на любых цифровых устройствах, в том числе за рубежом.

· Компания «НТВ‑ПЛЮС» сделала онлайн‑телевидение доступным на больших экранах. В апреле было запущено приложение «НТВ‑ПЛЮС ТВ» для приставок Apple TV, в августе – для Android TV.

· В мае запущен полнофункциональный интернет‑магазин НТВ‑ПЛЮС, что позволило значительно повысить уровень проникновения услуг и сделать качественное цифровое телевидение значительно более доступным на всей территории России. В интернет‑магазине стало возможным приобрести оборудование, выбрать способ доставки, а также при необходимости заказать установку цифрового спутникового ТВ.

· 2019 год. НТВ‑ПЛЮС активно участвует в Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». Компания обеспечила возможность бесплатного просмотра каналов первого и второго мультиплексов в районах, не охваченных цифровым наземным эфирным вещанием, а также направила в эти районы комплекты приемного оборудования по сниженной стоимости.

· В 2020 году НТВ-ПЛЮС завершает разработку своей первой ОТТ-приставки и выходит на рынок полноценным игроком интерактивного телевидения.

Сейчас НТВ-ПЛЮС – это больше миллиона абонентов на двух платформах: спутниковая и онлайн. Доля зрителей онлайн-телевидения НТВ-ПЛЮС.ТВ, одновременно являющихся «спутниковыми» абонентами оператора, составляет 25%.

НТВ-ПЛЮС - это лучший выбор для вас и вашей семьи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]