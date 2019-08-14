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"Вести: Приморье": Сообщество варгеймеров растет в Приморье

"Warhammer 40000" - настольная игра про суровое будущее, где человечество перебралось в космос и сражается за господство во Вселенной с инопланетными чародеями и потусторонними демонами. Обновленная версия привычных всем солдатиков, где свою армию каждый игрок создает собственными руками. Что такого в этой игре и почему сообщество варгеймеров растет? Об этом смотрите сюжет Дарьи Орловой сегодня, в 17.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия 1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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