Оставшиеся семеро туристов выбрались из бухты Ежовой после спада уровня воды

Оставшиеся в бухте Ежовой семеро туристов выбрались с отрезанной водой территории. Сегодня, 14 августа, они на трех машинах преодолели брод и отправились домой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Напомним, 18 туристов из Владивостока, Артема и Уссурийска, в числк которых был годовалый ребенок, 9 августа оказались блокированы в бухте Ежовая из-за подъема уровня воды в ручье Черном. 11 августа в результате спасательной операции 11 женщин и детей эвакуировали. В бухте оставались семеро человек, которые не захотели оставлять свои дорогие машины. Подробности в сюжете.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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