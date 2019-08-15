Бухта Ольга. Именно сюда с этого дня начали заходить иностранные корабли. За два-три дня заходило только одно японское судно. Сейчас здесь в основном белые рыболовецкие суда - это южнокорейские (и они указали о своем пребывании флагами: и российским, и южнокорейским).

А в восточной части бухты можно видеть целую группу, и они еще массово подходят сюда, в бухту Ольга, - северокорейские суденышки. Мы помним их по прошлому году. Это та же самая конструкция. И практически то же самое оснащение. Но никаких опознавательных знаков на них нет - ни флага страны, ни флага той территории, на которую они заходят. И то, что мы смогли узнать от местных жителей, которые сюда периодически подъезжают и уезжают, в прошлом году южные корейцы вели себя достойно, а северные корейцы выбрасывали в море сети. Что они ловили в тот период вермени, нам рассказали арсеньевцы, гости побережья, которые пока только предполагают:

- Они интересно перестраиваются. Сначала по три корабля стоят, потом по четыре, по пять. А сейчас они в строй выровнялись.

- А вы не думаете, что это маневр, чтобы выловить наши морские богатства?

- Да.

- А как это докажешь?

Ну и посредине между южнокорейскими и северокорейскими судами примостилось российское судно "Волга".

Видели здесь и пограничников.

Будем надеяться, что стихия обойдет стороной. И что наши близкие соседи не будут делать противозаконных вещей и покинуть российские воды, как только уйдет угроза.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]