Иностранные суда ищут защиту от тайфуна "Кроса" в бухте Ольга. Видеорепортаж Ольги Катренко
Бухта Ольга. Именно сюда с этого дня начали заходить иностранные корабли. За два-три дня заходило только одно японское судно. Сейчас здесь в основном белые рыболовецкие суда - это южнокорейские (и они указали о своем пребывании флагами: и российским, и южнокорейским).
А в восточной части бухты можно видеть целую группу, и они еще массово подходят сюда, в бухту Ольга, - северокорейские суденышки. Мы помним их по прошлому году. Это та же самая конструкция. И практически то же самое оснащение. Но никаких опознавательных знаков на них нет - ни флага страны, ни флага той территории, на которую они заходят. И то, что мы смогли узнать от местных жителей, которые сюда периодически подъезжают и уезжают, в прошлом году южные корейцы вели себя достойно, а северные корейцы выбрасывали в море сети. Что они ловили в тот период вермени, нам рассказали арсеньевцы, гости побережья, которые пока только предполагают:
- Они интересно перестраиваются. Сначала по три корабля стоят, потом по четыре, по пять. А сейчас они в строй выровнялись.
- А вы не думаете, что это маневр, чтобы выловить наши морские богатства?
- Да.
- А как это докажешь?
Ну и посредине между южнокорейскими и северокорейскими судами примостилось российское судно "Волга".
Видели здесь и пограничников.
Будем надеяться, что стихия обойдет стороной. И что наши близкие соседи не будут делать противозаконных вещей и покинуть российские воды, как только уйдет угроза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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