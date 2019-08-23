Они берегут исторический памятник и учат боевым искусствам островную молодежь. Казаки реестровой станицы Радонежская сегодня несут службу на Русском. Но мечтают о собственной земле и отдельном казачьем поселении.

Он - дизайнер по профессии, а по духу и образу жизни с давних пор — казак, Алексей Калита. И на этот раз не в службу, а в дружбу — по блинам дежурный.

Алексей Калита, товарищ атамана реестровой станицы Радонежская: «Если мы замешиваем это всё на холодной воде, то блинчики получаются тоненькими, с ажурными краешками. Всем нравится».

Под разлапистой елью народ дожидается. Только-только вернулись казаки с показательных выступлений. И дух еще не остыл. Молодежь так ловко клинками крутит, что впору уроки брать.

Алексей Стрельцов, кошевой атаман реестровой станицы Радонежская: «Кисть раскрывается, закрывается, держим только большим пальцем. При обратных хватах у нас постоянно работают пальцы».

Фланкировка однажды всех перезнакомила и подружила. Искусство виртуозного клинка и по сей день оттачивают с сыновьями, в патриотическом клубе, и на поляне в островном поселке Экипажный. Новые станичники, официально реестровые казаки, служат здесь, охраняя исторический объект - 13-ые пороховые погреба Владивостокской крепости. Кошевой атаман, Алексей Стрельцов, и вовсе круглые сутки на посту.

Алексей Стрельцов, кошевой атаман реестровой станицы Радонежская: «Это не передалось мне по роду, хотя у меня дед, прадед, они были казаки».

Чай курильский, варенье кубанское, из алычи, и местное, из огородного ревень-корня. Мечтают островные казаки о собственном гнезде не только в грифе их общественной организации. Станица Радонежская - пока лишь на бумаге. Но и вода камень точит, говорят.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]