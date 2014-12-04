Двое мужчин арестованы на входе в здание аэропорта Владивостока
3 сентября на пропускном пункте аэровокзального комплекса международного аэропорта Владивосток произошел конфликт двух граждан с сотрудниками службы авиационной безопасности.
Во время прохождения входного контроля в зоне транспортной безопасности аэровокзального комплекса аэропорта города Владивостока, в нарушение требований действующего законодательства, двое граждан 50 и 42 лет отказывались выполнять требования представителей службы авиационной безопасности и сотрудников Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. Провоцируя и создавая конфликтную ситуацию, грубили представителям правопорядка, одновременно производя видеосъемку с нескольких камер.
Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте в отношении указанных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.11.15.1 и ч.1. ст.20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Артемовским городским судом Приморского края, а также Мировым судьей судебного участка №34 судебного района города Артема данные граждане признаны виновными в совершении указанных правонарушений. Им назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, с содержанием в приемнике для административно задержанных., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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