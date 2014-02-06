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Дикие кабаны стали угрозой жизни и здоровью амурских тигров

Дикие кабаны стали угрозой жизни и здоровью амурских тигров

Фото: kp.ru

Экологические организации Приморского края переживают за здоровье  амурских тигров, которых и так осталось всего чуть более 500 особей.  Африканская чума свиней опасна для диких кабанов — любимого лакомства больших кошек, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на medikforum.ru.

«В настоящее время в начале сентября официально зафиксировано 16 вспышек заболевания от Приморья до Амурской области. Все эпизоды заболевания кроме одного произошли в фермерских хозяйствах, и только один - среди популяции диких кабанов», - рассказала старший специалист Амурского отделения WWF РФ Елена Старостина.

А ведь лесные кабаны являются главной добычей дальневосточных тигров. 

Зоозащитники рассчитывают на то, что тигры не заболеют, так как в Приморском крае утвержден и уже реализуется детальный комплексный план ликвидации дальнейшего распространения вируса по территории региона.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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