Дикие кабаны стали угрозой жизни и здоровью амурских тигров

Экологические организации Приморского края переживают за здоровье амурских тигров, которых и так осталось всего чуть более 500 особей. Африканская чума свиней опасна для диких кабанов — любимого лакомства больших кошек, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на medikforum.ru.

«В настоящее время в начале сентября официально зафиксировано 16 вспышек заболевания от Приморья до Амурской области. Все эпизоды заболевания кроме одного произошли в фермерских хозяйствах, и только один - среди популяции диких кабанов», - рассказала старший специалист Амурского отделения WWF РФ Елена Старостина.

А ведь лесные кабаны являются главной добычей дальневосточных тигров.

Зоозащитники рассчитывают на то, что тигры не заболеют, так как в Приморском крае утвержден и уже реализуется детальный комплексный план ликвидации дальнейшего распространения вируса по территории региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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