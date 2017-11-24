"Вести:Приморье": тигры учатся жить прямо под боком Владивостока
Популяция кабанов под угрозой. Три вспышки африканской чумы обнаружили среди диких свиней на Дальнем Востоке. Охотоведы бьют тревогу — кабаны основной источник питания для тигров. Что будет при массовой гибели диких свиней в Уссурийской тайге?
Многочисленные следы тигров обнаружены в пригороде Владивостока. Как удалось заставить полосатых хищников жить и размножаться в 60 километрах от Владивостока, но не выходить в город?
Как не допустить голода среди полосатых и предотвратить выход хищника к людям? Узнаете в выпуске "Вестей:Приморье" в 17:00 на телеканале "Россия1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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