"Вести:Приморье": тигры учатся жить прямо под боком Владивостока

Популяция кабанов под угрозой. Три вспышки африканской чумы обнаружили среди диких свиней на Дальнем Востоке. Охотоведы бьют тревогу — кабаны основной источник питания для тигров. Что будет при массовой гибели диких свиней в Уссурийской тайге?

Многочисленные следы тигров обнаружены в пригороде Владивостока. Как удалось заставить полосатых хищников жить и размножаться в 60 километрах от Владивостока, но не выходить в город?

Как не допустить голода среди полосатых и предотвратить выход хищника к людям? Узнаете в выпуске "Вестей:Приморье" в 17:00 на телеканале "Россия1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru