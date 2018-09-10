Отравленные ртутью заграничные морепродукты не попадут на стол приморцам

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при проведении исследований пробы от крупной партии осьминога иностранного происхождения выявили превышение допустимого содержания ртути, — сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на ведомство.

Исследование проведено в рамках пищевого мониторинга. Согласно протоколу испытаний в партии осьминога весом более 6 тонн обнаружено превышение допустимого содержания ртути в 1,6 раза.

Напомним, особую опасность для здоровья наличие ртути в морепродукции может представлять для кормящих, беременных и планирующих ребёнка женщин.

После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Информация о результатах исследования будет передана владельцу продукции для предотвращения ее реализации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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