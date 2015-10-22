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Вызывающий аборты овес вырастил приморский фермер

Вызывающий аборты овес вырастил приморский фермер

Фото: kazakh-zerno.net

Превышение допустимого содержания опасных токсинов в партии кормового овса приморского производителя выявили специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, - передают "Вести: Приморье".

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, исследование проводилось по обращению владельца – производителя кормового овса.

Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, отобранных от партии овса, установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания зеараленона почти в 2 раза.

Продукция признана не отвечающей требованиям Технического регламента Таможенного Союза 015/2011 «О безопасности зерна».

Зеараленон – микотоксин, который влияет на репродуктивные функции, его еще называют фактором абортов. Присутствие данных микотоксинов в кормах приводит к снижению рентабельности животноводства и производства молока.

Опасность микотоксинов, помимо снижения продуктивных качеств в животноводстве и птицеводстве, заключается в их переходе в продукцию животноводства и птицеводства, что представляет опасность для здоровья людей.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация будет доведена до производителя для предотвращения использования и реализации небезопасной продукции.

Отметим, ветеринарные службы субъектов имеют доступ к системе раннего оповещения в области ветеринарии и могут оперативно реагировать на срочные лабораторные отчеты, в том числе не допустить в оборот небезопасную продукцию.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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