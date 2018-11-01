Россельхознадзор в кормах для животных обнаружил цинк

При исследовании проб от партий комбикорма, предназначенного для кур-несушек и для молочных коров, приморского производителя специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили превышение допустимого содержания цинка, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследование проводилось по обращению владельца – приморского производителя кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

Исследования проб, отобранных от партий комбикорма, показали превышение установленных нормативов содержания цинка.

Продукция признана не отвечающей требованиям, предъявляемым к ее качеству и безопасности.

Высокие дозы цинка вызывают отравления у сельскохозяйственной птицы. При хроническом отравлении куры медленно растут, становятся истощены, у них развивается малокровие. У коров повышенные дозы цинка приводят к снижению прироста и ухудшению переваривания кормов.

После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Информация доведена до производителя для принятия мер по предотвращению использования и реализации небезопасной продукции, а также повышению уровня производственного контроля при выпуске данной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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