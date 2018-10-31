Опасный для здоровья овес вырастил приморский фермер





Превышение допустимого содержания опасных токсинов в партии овса приморского производителя выявили специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ведомство.

Исследование проводилось по обращению владельца – приморского производителя овса, поставляемого на пищевые цели.

Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний проб, отобранных от партии овса, установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания охратоксина А в 2,6 раз.

Продукция признана не отвечающей требованиям Технических регламентов Таможенного Союза 015/2011 «О безопасности зерна» и 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Охратоксин А очень опасен для организма. Он вызывает нефриты, кровоизлияния в кишечнике, жировую дистрофию печени. Это вещество относится к высокотоксичным соединениям.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация будет доведена до производителя для предотвращения использования и реализации небезопасной продукции.

Отметим, ветеринарные службы субъектов имеют доступ к системе раннего оповещения в области ветеринарии и могут оперативно реагировать на срочные лабораторные отчеты, в том числе не допустить в оборот небезопасную продукцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]