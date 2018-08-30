Плесневелое печенье сдал на экспертизу приморский производитель





Попросил проверить выпечку и удивился результатам. Эксперты Россельхознадзора нашли в печенье плесень, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора при проведении исследований проб от партии печенья сдобного, изготовленного одним из производителей Приморского края, выявила плесневые грибы и превышение общего уровня бактериальной обсемененности.

Исследование проводилось по обращению владельца продукции, который также является ее производителем.

В результате лабораторных испытаний в пробе от партии сдобного печенья обнаружены плесневые грибы (превышение нормативного значения в 23 раза), а также превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 300 раз.

Превышение нормативных значений по этим показателям чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Повышенная бактериальная обсемененность продукта свидетельствует также о его возможной порче.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано», направлена в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края. Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Информация доведена до производителя и владельца продукции для принятия мер по недопущению ее реализации.

Отметим, ветеринарные службы субъектов имеют доступ к системе раннего оповещения в области ветеринарии и могут оперативно реагировать на срочные лабораторные отчеты для того, чтобы в том числе не допустить в оборот небезопасную продукцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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