«Свое» — не значит «лучшее»: в приморских огурцах нашли нитраты 





Россельхознадзор провел исследование проб от двух партий огурцов приморского производителя. Результаты лабораторных испытаний показали превышение уровня нитратов, — передают «Вести: Приморье» по информации ведомства.

Продукцию для проведения лабораторного контроля сдали её производители.

Как показали результаты испытаний, в свежих тепличных огурцах выявлено содержание нитратов, более чем в 1,6 раз превышающее нормативное значение.

Отметим, огурцы относится к овощам, которые могут накапливать большое количество нитратов. Высокие дозы нитратов могут вызвать отравления.

По результатам лабораторных исследований продукция признана не отвечающей требованиям Технического регламента Таможенного союза (№021/2011) «О безопасности пищевой продукции».

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, результаты исследований переданы заказчику для предотвращения реализации небезопасной продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]