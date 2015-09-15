Командированный из Москвы скончался в Приморье
48-летний монтажник ЗАО «Инсистемс» (Москва), находящийся в командировке в Михайловском районе Приморского края, умер предположительно от сердечного приступа, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт профсоюзов Приморья.
Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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