Командированный из Москвы скончался в Приморье

48-летний монтажник ЗАО «Инсистемс» (Москва), находящийся в командировке в Михайловском районе Приморского края, умер предположительно от сердечного приступа, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт профсоюзов Приморья.

Представители отраслевых профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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