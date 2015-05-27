Под Уссурийском разбился не справившийся с управлением молодой парень
На трассе Галенки-Уссурийск в ДТП разбился молодой парень. Подросток-пассажир, пристегнутый ремнем, получил сотрясение головного мозга, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ГИБДД по г. Уссурийску.
В полночь в дежурную часть поступило сообщение об опрокидывании легкового автомобиля в районе 14 км автодороги Уссурийск – Пограничный – Госграница.
Установлено, что за рулем автомобиля Тойота Королла находился 22-летний мужчина.
Двигаясь со стороны села Галенки в направлении Уссурийска, водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате удара водитель получил многочисленные травмы, от которых скончался. Также травмирован несовершеннолетний пассажир – 12-летний мальчик. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.
Стаж вождения погибшего водителя составил 4 года, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году мужчина не привлекался.
По факту происшествия проводится проверка.
Отметим, что это второе ДТП за минувшие сутки на территории Уссурийского городского округа со смертельным исходом.
Ранее «Вести: Приморье» сообщали о трагической встрече двух пенсионеров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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