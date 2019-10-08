На морских плантациях и в научных лабораториях Приморского края продолжают совершенствовать технологии искусственного выращивания трепанга. И дело не только в том, что он является одной из основных марикультур для экспорта. Достижения учёных и практиков вызывают интерес у зарубежных коллег приморских профессионалов аквакультуры.

Это с виду совсем не привлекательное существо едят с медом, сушат, из него делают вытяжку и лекарства. В Восточной медицине его считают едва ли ни панацеей и ставят в один ряд с женьшенем. Дальневосточный трепанг. Именно его уже много лет исследуют приморские ученые. В морском огурце обнаружили 40 элементов таблицы Менделеева, витамины и биологически активные вещества. К слову, подобным составом не обладает больше ни один организм на планете. Но не только в этом уникальность трепанга.

Игорь Долматов, главный научный сотрудник национального научного центра морской биологии им А.В. Жирмунского ДВО РАН: «Они способны регенерировать, они могут отращивать себе утраченные органы, как внутренние, так и наружные. Мы как раз в нашем научном центре занимаемся тем, что пытаемся разгадать, каким образом происходит восстановление утраченных органов, и нельзя ли вот эти механизмы и те способности, которые имеются у трепанга, применять к людям».

Способность морского огурца к регенерации заинтересовала и приморских косметологов. Так, в крае появилась целая линейка уходовых средств с экстрактом трепанга. Ассортимент постоянно расширяется, а популярность и спрос растут по всему миру.

Ольга Трофимова, создатель первого дальневосточного косметического бренда: «Сейчас у нас в линейке три средства для ухода за разными типами кожи. И вот выпустили мы недавно шампунь для ухода за кожей головы. Помимо того, что наша косметика помогает ухаживать за кожей, помогает бороться с первыми признаками старения, она еще и помогает от различных заболеваний — дерматиты, аллергические реакции, акне, ожоги, укусы, ну, то есть любые повреждения кожи».

Дальневосточному трепангу уже более 500 миллионов лет, и это животное краснокнижное. Вылавливать его в открытых водах категорически запрещено. Поэтому для его изучения и переработки существуют, так называемые, фермы. Здесь голотурий выращивают законно. Однако этот процесс не из легких. Трепанг привередлив к условиям.

Сначала морской огурец подрастает в специальных отсеках до размеров в 30 миллиметров. Используют особый, питательный корм, внимательно следят за температурой воды. А потом выпускают в естественную среду обитания - в море. Весь процесс до полного взросления особи занимает 3 года!

Александр Патрин, владелец фермы по выращиванию трепанга: «Тонкостей очень много, когда происходит искусственный нерест, там много вопросов и по кормам, и по технологиям выращивания, большие требования к подготовке воды. Этот процесс у нас постоянно совершенствуется. Мы стараемся его оптимизировать, чтобы более эффективно использовать каждый куб воды, который находится у нас на заводе».

Морской женьшень выращивают в разных странах. Однако азиаты перенимать опыт приезжают именно во Владивосток. Ведь приморские ученые уже давно доказали — наш регион в лидерах по производству трепанга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]