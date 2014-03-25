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Пьяная компания попала в ДТП во Владивостоке, двое погибли

Пьяная компания попала в ДТП во Владивостоке, двое погибли

Фото: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

В ночь на 17 октября во Владивостоке 24-летний водитель автомашины «Тойота Марк 2», двигаясь в районе улицы Садгородской, совершил съезд с дороги, въехал в столб уличного освещения и затем – в дерево. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, водитель иномарки погиб на месте. Смертельные травмы получила также 21-летняя пассажирка транспортного средства. Еще одному пассажиру – 21-летнему жителю Владивостока диагностирована рана лица, ему назначено амбулаторное лечение.

По предварительной информации, все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

Назначено проведение ряда исследований. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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