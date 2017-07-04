Автоледи на внедорожнике спровоцировала массовое ДТП в дальневосточной столице
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с четырьмя машинами в Первореченском районе Владивостока.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, в районе дома 36 по улице Днепровской водитель автомашины "Тойота Лэнд Крузер Прадо", женщина 1981 года рождения, при выезде с дворовой территории на дорогу общего пользования не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно двигающейся автомашиной "Инфинити", а затем въехала в припаркованную у обочины "Тойоту Хариер". От удара "Тойота Хариер" столкнулась с "Тойотой Аксио", а внедорожник "Тойота Ленд Крузер Прадо" перевернулся.
На место происшествия направлен наряд автоинспекторов и бригада скорой медицинской помощи.
Пострадавших в дорожном происшествии нет.
Автомобили получили механические повреждения. Состояния опьянения у автомобилистки, спровоцировавшей происшествие, не выявлено.
Проводится проверка. В настоящий момент назначен ряд исследований, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
12.04.2018 Женщины на «Ленд Крузерах» столкнулись на трассе под Владивостоком (фото)
-
22.01.2018 В Артеме в результате массовой аварии пострадали 6 человек (фото)
-
25.09.2017 В столкновении трёх автомобилей под Большим Камнем погибла 47-летняя женщина
-
31.01.2019 В Приморье идет проверка по факту серьезного ДТП в Шкотовском районе
-
04.07.2017 Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей на трассе Владивосток—Хабаровск
-
09.08.2019 Во Владивостоке "крузак" протаранил мусорный бак
Добавить комментарий