Автоледи на внедорожнике спровоцировала массовое ДТП в дальневосточной столице

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с четырьмя машинами в Первореченском районе Владивостока.



Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, в районе дома 36 по улице Днепровской водитель автомашины "Тойота Лэнд Крузер Прадо", женщина 1981 года рождения, при выезде с дворовой территории на дорогу общего пользования не справилась с управлением и совершила столкновение с попутно двигающейся автомашиной "Инфинити", а затем въехала в припаркованную у обочины "Тойоту Хариер". От удара "Тойота Хариер" столкнулась с "Тойотой Аксио", а внедорожник "Тойота Ленд Крузер Прадо" перевернулся.

На место происшествия направлен наряд автоинспекторов и бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавших в дорожном происшествии нет.

Автомобили получили механические повреждения. Состояния опьянения у автомобилистки, спровоцировавшей происшествие, не выявлено.

Проводится проверка. В настоящий момент назначен ряд исследований, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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