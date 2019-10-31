Камни на полях сегодня сдерживают уборочную в Партизанском районе. Две трети урожая потеряли местные фермеры. В сентябре сою засыпал мощнейший со времён разрушительного «Джуди» тайфун. Вот только прошелся он локально. И проблема с высоты чиновничьих кабинетов, не так уж страшна.

Движемся в русле реки. Это единственный путь к полям и заречным селам. Литовка не утихомирилась до сих пор. Но лавиной шла в сентябре.

И естественно, соевым посевам пришел конец. И сое, и зерновым, и кукурузе.

Из шестисот гектаров только сои - треть осталась полноценной. И ароматный шрот для телят — делают пока из прошлогодних запасов.

Малыши голодать не будут, обещает Николай Лемешевский. А людям придется затянуть пояса. Не покупать новую технику, а восстанавливать отобранное природой. Благо, бумага полезная вышла. Постановление администрации края позволяет муниципалитетам, читай, фермерам, вместе с природными организациями, проводить весь комплекс защитных работ.

Николай Лемешевский, председатель СХПК «Новлитовский»: «Хотя бы нам, живущим на земле, дают право самим спасаться. Потому что в 2014 году, сделав проект за 480 тысяч, выполняя защитные мероприятия, меня рыбинспекция наказывает на миллион триста».

А если не уложатся сами себя спасающие в указанный срок, как быть? Ведь прямо по тексту — до 1 декабря 2019 года «провести дноуглубление и расчистку русел рек». Да тут работы на три сезона, уверен Лемешевский.

В Росприроднадзоре нам не для камеры подтвердили, что штрафовать будут, если найдут нарушения. Их найдут, конечно. Литовка — нерестовая река. И здесь горы сворачивать можно только, когда горит.

Роман Дегтярь, начальник отдела ГО и ЧС по Партизанскому району: «Да, ЧС, оно прикрывает законодательно, но так же надо понимать, что такое режим ЧС. Когда он вводится и когда он снимается. Аварийно-восстановительные неотложные мы уже провели. И завтра спросят, какие работы выполняете, а я скажу - делаю дорогу к полям, прокурор нам сразу задаст вопрос, на основании чего?»

И без этого ясно, фермеры, как Мюнхаузен, будут вытягивать себя за косичку.

Механизм спасения прост, правда, лишь на бумаге. Составить смету, пригнать технику. Федеральные средства выделяют для этих целей краевым структурам под заявки муниципалитетов. Но и чрезвычайные и плановые работы финансируются лишь после того, как будут выполнены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]