В акватории Удской губы ведутся поиски раненых белух из "китовой тюрьмы". Видеорепортаж Татьяны Шевчук
Специалисты вышли на поиски белух, которых истерзали животные на севере Хабаровском крае три недели назад. "Вести:Приморье" рассказывали об этом происшествии в сюжете "Бывших узников "китовой тюрьмы" атаковали собаки и вороны".Пока инстепктора ГИМС не обнаружили погибших особей. Вероятно, смогли прийти в себя и не подхватили инфекций. Но так везет далеко не всем пострадавшим. С подробностями корреспондент ГТРК "Дальневосточная" Татьяна Шевчук.
Акваторию Удской губы захватили косатки. Крупные хищники не терпят конкуренции . А потому вход сюда более мирным и осторожным белухам закрыт.
Чтобы проверить состояние животных, истерзанных в середине октября собаками и птицами на отмели в километре от села Чумикан, спасших их госинспектор ГИМС несколько раз выходил в море. Не столько страшны сами раны - белухи достаточно выносливы, сколько вероятность попадания инфекции. Вороны, напавшие на трех млекопитающий - самые активные её переносчики.
Алексей Парамонов, старший государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю: "Трупы животных на береговой полосе я не обнаружил. Можно сделать выводы, что с животными все в порядке и они вернулись к своим сородичам"
От Сахалинского залива до Удской губы обитает около 9 тысяч белух. И существенная их часть обосновалась именно в устье Уды. Этим лето их ряды пополнили и 36 узников "китовой тюрьмы" из Приморья. Установить сразу не являются ли истерзанные животные теми, кто привык к неволе - было сложно. Отсутствие спутниковых меток, как выяснилось, - не показатель.
Дмитрий Лисицин, руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина": "Косатки и другие китообразные, на которые ставят спутниковые метки, они просто трутся спинами о дно, о камни для того, чтобы их сбрасывать."
В случае необходимости сотрудники института имени Северцова готовы провести генетический анализ. Биоматериал брали у всех бывших пленников. У выброшенных недавно на берег также удалось сделать биопсию тканей. Но , по мнению ученых, в подобных тестах нет необходимости.
Ольга Шпак,научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва: "Очень редкий случай. Обычно животные хорошо контролируют ситуацию, знают, когда надо им покидать мелководье Обсохшие в устье реки Уды белухи были взрослыми, чисто белого цвета не имеющие отношения к отловленным в бухте Средняя белухам."
Но не редки и случаи, когда белухи оказываются на берегу по вине человека. С огнестрелами в голове, а то и вовсе разделанные туши остаются на отмели после попадания в рыбацкие сети. Пока наказания за это никто не понес.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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