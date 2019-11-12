Новости Видеорепортаж

Сегодня, 17:21
 

Что лучше - воля или неволя: экологи опасаются за жизнь бывших обитателей китовой тюрьмы. Видеорепортаж Татьяны Шевчук

Зоозащитники предполагают, что бывшие обитатели китовой тюрьмы не могут приспособиться к жизни на воле. Нескольких животных обнаружили на севере Хабаровского края — израненных белух атаковали птицы и собаки. Инспектор ГИМС спас этих животных, но так повезло не всем. Подробности в видеорепортаже Татьяны Шевчук.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря