Зоозащитники предполагают, что бывшие обитатели китовой тюрьмы не могут приспособиться к жизни на воле. Нескольких животных обнаружили на севере Хабаровского края — израненных белух атаковали птицы и собаки. Инспектор ГИМС спас этих животных, но так повезло не всем. Подробности в видеорепортаже Татьяны Шевчук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]