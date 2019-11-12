Что лучше - воля или неволя: экологи опасаются за жизнь бывших обитателей китовой тюрьмы. Видеорепортаж Татьяны Шевчук
Зоозащитники предполагают, что бывшие обитатели китовой тюрьмы не могут приспособиться к жизни на воле. Нескольких животных обнаружили на севере Хабаровского края — израненных белух атаковали птицы и собаки. Инспектор ГИМС спас этих животных, но так повезло не всем. Подробности в видеорепортаже Татьяны Шевчук.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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