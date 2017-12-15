В Приморье "Тойота Ипсум" врезался в дерево, погиб водитель
44-летний житель города Артема за рулем автомашины "Тойота Ипсум" двигался из Владивостока в сторону Находки. Возле дома №79 по улице Кирова мужчина не справился с управлением автомобиля, который врезался в дерево. От удара машина загорелась. Водитель погиб на месте происшествия, - сообщает "Вести: Приморье".
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, стаж вождения рулевого "Тойоты Ипсум" составил 19 лет. В 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение установленной скорости движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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