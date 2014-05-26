Скрывающегося от суда вора нашли в лесу
Обвиняемый в краже житель Кировского района не явился в положенное время в суд, из-за чего к поискам пришлось приступить службе приставов, — передают «Вести: Приморье».
Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов по Кировскому району УФССП России по Приморскому краю осуществили принудительный привод в суд гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (Кража).
Так, приморцу была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако в назначенное время на судебное заседание он не явился, на основании чего судьей было вынесено постановление о принудительном приводе подсудимого. По месту регистрации мужчина установлен не был, но, зная, что в лесу проживает его родственник, работники Службы решили проверить не туда ли уехал уклонист.
В результате фигурант уголовного дела обнаружен и доставлен в Кировский районный суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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