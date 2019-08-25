Самые креативные мемы про толстого кота из Владивостока собрали в сети
В соцсетях не прекращаются словесные баталии вокруг ситуации с толстым котом Виктором, которого не пустили на борт самолета из-за лишнего веса. Пользователи придумывают все новые мемы с изображением кота из Владивостока.
"Вести:Приморье" предлагают подборку наиболее ярких и креативных мемов, в которых пользователи либо поддерживают хозяина и кота, любо решили удачно пропиарить своё дело.
"Вести:Приморье" рассказывали об этой истории в сюжете "Жителя Владивостока не пустили на борт самолета с толстым котом".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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