Аэрокот Виктор помогает выучить времена в английском языке





Представители онлайн-школы изучения английского языка пошли дальше «мемасиков» про толстого кота, которого не пустили в салон самолета, — сообщают «Вести: Приморье».

Одна из языковых онлайн-школ придумала, как при помощи знаменитого кота выучить времена в английском языке. Для этого сотрудники школы составили специальную табличку, а примером для изменения времени послужила история с котом Виктором.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]