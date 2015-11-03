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Аэрокот Виктор помогает выучить времена в английском языке

Аэрокот Виктор помогает выучить времена в английском языке

Фото: skyeng.ru


Представители онлайн-школы изучения английского языка пошли дальше «мемасиков» про толстого кота, которого не пустили в салон самолета, — сообщают «Вести: Приморье».

Одна из языковых онлайн-школ придумала, как при помощи знаменитого кота выучить времена в английском языке. Для этого сотрудники школы составили специальную табличку, а примером для изменения времени послужила история с котом Виктором.

Фото skyeng.ru 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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