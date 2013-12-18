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Стул и электрический провод — орудия смерти в руках жителя поселка Восток

Стул и электрический провод — орудия смерти в руках жителя поселка Восток

Фото: gorod-tv.com


Инсценирование самоубийства провалилось — жителю поселка Восток не удалось скрыть убийство, — сообщили «Вестям: Приморье» в СК края.

12 ноября 2019 года в квартире дома на улице Набережная  в поселке Восток Красноармейского района обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти повреждениями головы и следами удушения. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате проведения оперативных и следственных действий по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний местный житель.

По версии следствия, в ночь на 12 ноября 2019 года, находясь в квартире  дома на улице Набережная поселке Восток Красноармейского района подозреваемый в ходе конфликта с потерпевшим  нанёс ему  множество ударов руками и стулом в область головы, затем накинул электрический провод на шею потерпевшему и задушил его.  После чего, подозреваемый  попытался скрыть совершенное преступление, инсценировав самоубийство.

С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Преступление раскрыто благодаря грамотным действиям следователей при взаимодействии с судмедэкспертом и сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела  продолжается, проводится комплекс  мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств  произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения  в виде заключения под стражу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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