Стул и электрический провод — орудия смерти в руках жителя поселка Восток
Инсценирование самоубийства провалилось — жителю поселка Восток не удалось скрыть убийство, — сообщили «Вестям: Приморье» в СК края.
12 ноября 2019 года в квартире дома на улице Набережная в поселке Восток Красноармейского района обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти повреждениями головы и следами удушения. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В результате проведения оперативных и следственных действий по подозрению в совершении преступления задержан 31-летний местный житель.
По версии следствия, в ночь на 12 ноября 2019 года, находясь в квартире дома на улице Набережная поселке Восток Красноармейского района подозреваемый в ходе конфликта с потерпевшим нанёс ему множество ударов руками и стулом в область головы, затем накинул электрический провод на шею потерпевшему и задушил его. После чего, подозреваемый попытался скрыть совершенное преступление, инсценировав самоубийство.
С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Преступление раскрыто благодаря грамотным действиям следователей при взаимодействии с судмедэкспертом и сотрудниками полиции.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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