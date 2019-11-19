Жители села Верхняя Бреевка опасаются выпускать детей на новую игровую площадку

Жители села Верхняя Бреевка Чугуевского района Приморья опасаются за жизнь и здоровье своих детей, для которых построили игровую площадку. По словам местных жителей, установка конструкций велась с нарушениями техники безопасности. К тому же сооружение получилось далеко не такое, как планировалось.

По проекту, возведение площадки должно было начаться еще в апреле-месяце. Однако рабочие приступили к выполнению задания только 15 ноября, когда ударили морозы и выпал снег.

«Зимой в снег, закапывается на 2 см, якобы заливают бетон с солью, потому что земля мороженная. Не делается отсыпка, не выравнивается площадка, ставится все на буграх, - рассказывает житель села Верхняя Бреевка. - По проекту, эту площадку должны были начать делать еще в апреле, а сдать 30 октября. А начали ее делать в ноябре, когда ударили морозы. Площадку поставили почти за один день. Вот такое вот халатное отношение».

Жители села Верхняя Бреевка со страхом ждут прихода лета, когда земля растает, конструкции расшатаются, играть на такой площадке детям будет совсем не безопасно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]