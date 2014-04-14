Сыр-фальсификат обнаружили в больнице края
Фальсифицированный сыр обнаружили в Приморской краевой клинической больнице № 1, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области
Специалистами была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Приморской краевой клинической больницы № 1, в ходе которой выявлена продукция – сыр с явными признаками фальсификации, на продукцию отсутствовали товаросопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость продукции.
Сыр был изъят и передан на ответственное хранение.
В ходе административного производства было выяснено, что производитель, данные которого указаны в документах, не производил данный продукт и непоставлял в Приморский край.
Представленная фотокопия якобы фирменной цветной этикетки полностью не совпадает с оригинальной этикеткой (при этом подделка – высокого качества изготовления). Производитель сообщил, что другим способом проставляет на этикетках и на самом продукте дату производства.
Установлено, что поставщик произвел поставку в государственное медицинское учреждение продукта с явными признаками фальсификации и без товаросопроводительных документов, подтверждающих прослеживаемость продукции.
По факту совершения административного правонарушения поставщик продукции вызван Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области для составления протокола об административном правонарушении.
Фальсифицированная продукция будет уничтожена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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