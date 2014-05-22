Экспертизы поставят точку в деле о ДТП с пострадавшими
Около часа ночи в районе дома № 46 на Партизанском проспекте произошло ДТП с участием двух автомашин. Инспекторы ДПС установили: водитель Тойота Камри, двигаясь со стороны проспекта Красного Знамени в направлении улицы Башидзе, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу. Произошло столкновение с автомашиной Митсубиси Лансер, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Управление МВД по Приморскому краю.
В результате автоаварии травмированы 22-летний водитель и три пассажира Митсубиси. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение с ушибами и ссадинами. Водитель Тойоты не пострадал.
За рулем Тойота Камри находился 32-летний житель Приморья, не имеющий права управления транспортным средством. Автомобиль, за рулем которого он находился, был взят в прокат. На момент аварии от мужчины исходил стойкий запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался. В отношении него составлен административный материал по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомашина, принадлежащая фирме автопроката, помещена на специализированную стоянку. Ранее приморец уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда исследовании и экспертиз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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