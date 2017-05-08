Ученик автошколы протаранил фонарный столб за несколько дней до экзамена





18-летний парень пострадал в ДТП, управляя автомобилем, не имея на то права. При этом водительское удостоверение он должен был получить совсем скоро, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МВД.

В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 67 на улице Кирова.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 18-летний водитель автомашины Тойота Марк2 не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.

В результате автоаварии водитель Тойоты получил телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение.

Житель Артема находился за рулем, не имея права управления автмобилем. Молодой человек проходит обучение в автошколе и на днях должен был сдавать экзамен на право управления транспортным средством.

Также установлено, что в текущем году гражданина привлекали к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

В отношении водителя Тойоты составлены административные протоколы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, за повреждение дорог или других дорожных сооружений, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Участнику автоаварии также придется компенсировать ущерб, причиненный городскому коммунальному хозяйству.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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