Автобусная реформа или маршрутный передел? Жители возмущаются. Видеорепортаж Максима Каленника
Большой маршрутный передел! Жители Владивостока обсуждают планы городской администрации кардинально изменить схему автобусных линий. Напомним, что по заданию мэрии компания из Санкт-Петербурга почти за 7 млн рублей исследовала городской пассажиропоток и вынесла вердикт: двадцать маршрутов отменить, у половины оставшихся частично поменять траектории движения или завернуть в другие районы. Жители острова Русский уже не согласны!
Не только Галина Михайловна, но и все жители острова Русский возмущенны! Счетоводы из Санкт-Петербурга лучше знают, каким способом «безмашинным» островитянам на материк добираться! Только от поселка Воевода до ближайшей относительной цивилизации, университетского кампуса, 30 километров большей частью, не асфальтированных дорог. А до центра Владивостока еще 16! 50 километров в одну сторону. Чтобы сократить транспортное плечо муниципальных автобусов мэрия, опираясь на выводы петербургских профессионалов, предлагает прямой маршрут убрать а в город ездить с пересадками.
Наталья Галанина, житель острова Русский:
- Мы против этой системы и я не понимаю кому в голову пришла это идея!
Дмитрий, житель острова Русский: Я три года езжу первым графиком в 6.15. И уже три года замечаю, если этот автобус через час проходит Окатовую, в 7.15, он нормально приезжает в город и в центр в 7.45. Если он Окатовую не проходит в 7.15, то дальше уже нет смысла говорить.
Жители острова говорят: на самом длинном маршруте города всего 4 машины работают, замена их более короткими «транспортными плечами» даже с увеличением количеством машин ситуацию на дорогах в данном случае не улучшит а дополнительные пересадки еще и время в пути увеличат. На фоне огромной карты с одной стороны, и он-лайн схемы с передвижением автобусов на пока еще действующих маршрутах островитяне и «транспортный цех» администрации города искали общее решение и его нашли. Мэрия дает задний ход - предложение по транспортной схеме Русского острова от петербургских счетоводов никуда не годиться.
Александр Иванов, начальник Управления транспорта Администрации г. Владивостока:
- Компания, которая считала, у ней была своя программа запатентована. С электронными устройствами в автобусах.
Денис Ясенков, житель острова Русский:
- Я не знаю какая система была подсчета разработана, надо было по другому подсчитать, мы видим, что автобусов не хватает. А тут мы получаем по новой системе подсчета, что вместо пяти будет два автобуса и как их может хватить?
Это первая встреча между горожанами и представителями мэрии по автобусному вопросу. Список вопросов к другу-другу у каждой из сторон огромный. Предлагаемую схему будут корректировать и еще не факт, что она действительно заработает летом следующего года. В мэрии продолжают изучать мнение владивостокцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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