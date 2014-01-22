Большой маршрутный передел! Жители Владивостока обсуждают планы городской администрации кардинально изменить схему автобусных линий. Напомним, что по заданию мэрии компания из Санкт-Петербурга почти за 7 млн рублей исследовала городской пассажиропоток и вынесла вердикт: двадцать маршрутов отменить, у половины оставшихся частично поменять траектории движения или завернуть в другие районы. Жители острова Русский уже не согласны!

Не только Галина Михайловна, но и все жители острова Русский возмущенны! Счетоводы из Санкт-Петербурга лучше знают, каким способом «безмашинным» островитянам на материк добираться! Только от поселка Воевода до ближайшей относительной цивилизации, университетского кампуса, 30 километров большей частью, не асфальтированных дорог. А до центра Владивостока еще 16! 50 километров в одну сторону. Чтобы сократить транспортное плечо муниципальных автобусов мэрия, опираясь на выводы петербургских профессионалов, предлагает прямой маршрут убрать а в город ездить с пересадками.

Наталья Галанина, житель острова Русский:

- Мы против этой системы и я не понимаю кому в голову пришла это идея!

Дмитрий, житель острова Русский: Я три года езжу первым графиком в 6.15. И уже три года замечаю, если этот автобус через час проходит Окатовую, в 7.15, он нормально приезжает в город и в центр в 7.45. Если он Окатовую не проходит в 7.15, то дальше уже нет смысла говорить.

Жители острова говорят: на самом длинном маршруте города всего 4 машины работают, замена их более короткими «транспортными плечами» даже с увеличением количеством машин ситуацию на дорогах в данном случае не улучшит а дополнительные пересадки еще и время в пути увеличат. На фоне огромной карты с одной стороны, и он-лайн схемы с передвижением автобусов на пока еще действующих маршрутах островитяне и «транспортный цех» администрации города искали общее решение и его нашли. Мэрия дает задний ход - предложение по транспортной схеме Русского острова от петербургских счетоводов никуда не годиться.

Александр Иванов, начальник Управления транспорта Администрации г. Владивостока:

- Компания, которая считала, у ней была своя программа запатентована. С электронными устройствами в автобусах.

Денис Ясенков, житель острова Русский:

- Я не знаю какая система была подсчета разработана, надо было по другому подсчитать, мы видим, что автобусов не хватает. А тут мы получаем по новой системе подсчета, что вместо пяти будет два автобуса и как их может хватить?

Это первая встреча между горожанами и представителями мэрии по автобусному вопросу. Список вопросов к другу-другу у каждой из сторон огромный. Предлагаемую схему будут корректировать и еще не факт, что она действительно заработает летом следующего года. В мэрии продолжают изучать мнение владивостокцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]