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Дерзкая должница расплатилась за тепло бытовой и цифровой техникой

Дерзкая должница расплатилась за тепло бытовой и цифровой техникой

Фото: Примтеплоэнерго


Жительница Находки, несколько лет не платившая за отопление, отказалась погашать долг даже после решения суда – свои мысли на этот счет она направила в Примтеплоэнерго, — сообщили «Вестям: Приморье» в компании.   

Получив обращение горожанки, юристконсульт предприятия и пристав-исполнитель выехали по адресу проживания абонента, где изъяли телевизор, микроволновку, звуковую и компьютерную системы.

На сайт Примтеплоэнерго поступило сообщение (орфография и пунктуация сохранены): «Вы что там себе думаете что меня можно испугать каким то предупреждением о задолженности? Я всего то должна за отопление 112 719 рублей. Я практически ни когда ни платила за свои долги и платить и не буду!!! вы и так все мои долги со временем спишите! А мне нужно дочери новую машину покупать, а не париться о каких то там долгах. Вы всё равно кроме бумажных предупреждений ничего с нами должниками сделать не сможете, так что лучше поэкономьте бумагу!!!».

Обращение женщины не осталось незамеченным сотрудниками филиала Примтеплоэнерго, и вскоре к ней по адресу проживания выехал юристконсульт предприятия. Специалист столкнулся с тем же отказом в погашении долга, после чего к работе приступил судебный пристав-исполнитель, который и арестовал имущество злостной неплательщицы.

«В настоящий момент идет процедура оценки имущества, которое будет реализовано в счет погашения долга, если абонент в течение 10 дней не оплатит задолженность в полном объеме», — рассказал ведущий юрисконсульт отдела взыскания задолженности Примтеплоэнерго Алексей Гусев.

Напомним, что Примтеплоэнерго имеет право обратиться в суд, если задолженность превышает пять тысяч рублей и счет за услуги не оплачивался более двух месяцев. Суд обязывает должника погасить задолженность и выдает к этому решению исполнительный документ. Этот документ предъявляется в службу исполнительных приставов, которые и занимается принудительным взысканием: проверяют деньги на счетах, взыскивают имущество, ограничивают выезд за границу, удерживают сумму долга из заработной платы.

Так, за этот год у злостных неплательщиков предприятия арестовано 157 автомобилей и 17 объектов недвижимости, включая три квартиры, проведено 800 арестов бытовой техники. На выездах взыскано более 50 млн. рублей.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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