Ученые назвали опасные бактерии, которые живут дома

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе рассказали, какие опасности могут подстерегать людей и домашних животных.

Исследователи пришли к выводу, что домашняя среда подходит для распространения особо опасных бактерий, которые устойчивы к антибиотикам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Газета.ру»

Специалисты взяли анализы у людей, а также были взяты образцы и у домашних животных. Результат исследования показал, что бактерия есть у 50% людей и трети питомцев.

Ученые отмечают, что стафилококк, безвредно живет на коже примерно у одной трети человеческой популяции. Бактерии могут распространяться при контакте кожа-к-коже или при контакте с загрязненными поверхностями.

Сама инфекция напоминает гнойный укус. Однако стафилококк может вызвать пневмонию, серьезное повреждение органов и смерть при попадании в кровоток, кости или органы.

Основные факторы, связанные с передачей стафилококка от одного человека другому – грязь и беспорядок в доме, передача предметов гигиены, таких как битвы и зубные щетки, а также использования одного и того же полотенца для лица, рук и тела с теми, кто может быть переносчиком бактерии.

Люди, которые моют руки с мылом, снижают риск заражения стафилококком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]