Анонс на 30 ноября

30 ноября в 9.00 - Владивосток, спортивная набережная - зарядка для всех желающих.

30 ноября в 09.00 – Городской дворец детского творчества (пр-т Океанский, 43) – чемпионат и первенство города Владивостока по игре го.

30 ноября в 10.00 - о. Русский, корпус S21 (спортивный центр, кампус ДВФУ) - Открытый фестиваль борьбы – регбол, греко-римская и вольная борьба, сумо, корэш, грэплинг.

30 ноября в 10.00 - Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а) - Межрегиональный спортивный фестиваль, Краевые соревнования по чир спорту.

30 ноября в 19.00 - Владивосток, КСК «Фетисов Арена» - Международный турнир по смешанным единоборствам MFP 231 на кубок губернатора Приморского края.

30 ноября в 10.00 - г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б) — открытие VIII международного юношескогов турнирв по самбо.

30 ноября в 12.00 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Алиса в Стране чудес».

30 ноября в 12.00 – Владивосток, ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – творческие выходные.

30 ноября в 12.00 – Владивосток, библиотека ДВФУ (Алеутская, 65-б) – форум японского образования.

30 ноября в 13.00 – Владивосток, ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – Дни научного кино: «Самое неизведанное».

30 ноября в 13.30 – Владивосток, «Европейский пассаж» (Русская, 19в) – кастинг детей от 2 до 18 лет в модельную школу.

30 ноября в 14.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Жар-птица».

30 ноября в 15.00 – Дворец культуры железнодорожников (пр-т Партизанский, 62а) – гала-концерт конкурса «Танцевальный прибой».

30 ноября в 16.00 – Приморская государственная картинная галерея (Алеутская, 12) – «Школа винила». День открытых дверей.

30 ноября в 16.00 – Владивосток, ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) – Дни научного кино: «Разум, сердце и душа».

30 ноября в 17.00 – Дальневосточный государственный институт искусств (Петра Великого, 3а) – юбилейный концерт Николая Ляхова.

30 ноября в 17.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концерт-спектакль El pulso del tango.

30 ноября в 17.00 – Городской дворец детского творчества (пр-т Океанский, 43) – четвертьфинальные игры школьной лиги КВН.

30 ноября в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная концертная программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады».

30 ноября в 18.00 – Владивосток, Светланская, 10 – концерт-посвящение артистам советской эстрады «Живут во мне воспоминания...».

30 ноября в 18.00 – Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 10г – философский слэм «Книги, пробуждающие человечность».

30 ноября в 18.00 – Владивосток, кинотеатр «Океан» (Набережная, 3) – Индийский кинофестиваль: «Мэри Ком».

30 ноября в 18.30 – Приморский академический дратеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Двое на качелях».

30 ноября в 18.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль GROZA2059.

30 ноября в 19.00 – Владивосток, СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – матч «Спартак-Приморье» – «Самара».

30 ноября в 20.00 – Владивосток, Vodoley Club (Суханова, 3) – музыкальное барабанное шоу Catchers Groove.

30 ноября в 22.00 – Владивосток, бар Contrabanda (Адмирала Фокина, 19а) – джаз-группа «Ли Джуен».

30 ноября – Всемирный день домашних животных.

30 ноября – Международный день защиты информации.

30 ноября – День памяти всех жертв применения химического оружия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]