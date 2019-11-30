Определились победители чемпионата и первенства Владивостока по игре Го

Более 60 участников собрал чемпионат и первенство Владивостока по Го. В Доме Детского творчества развернулся чемпионат города по игре Го. Впервые организаторы зафиксировали такое количество участников - 64 человека. Еще год назад федерация Го не могла представить такой масштаб. Открытие секций в школах и библиотеках дают свои результаты, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу организаторов чемпионата.

- Мы понимаем, что без молодежи нет развития для федерации Го. Поэтому открываем секции в школах, клубах, библиотеках. Наша главная задача, сделать игру популярной среди молодежи. Сегодня детям становится интересно. Они приходят, играют. Чемпионат мира, который примет Владивосток в 2020 году, только способствует этому, - рассказывает руководитель федерации Го Приморского края Евгений Сус.

Спортсмены играли в личном зачете. Каждый прошел 5 туров, которые распределяет жеребьевка. Интересно, что спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях, имеют свой рейтинг. Он позволяет начать выступать уже на верхней ступени турнирной таблицы. Если новичок выигрывает у более опытного спортсмена, то начинающему игроку начисляют больше очков. Взрослые также проходят 5 туров.

- Я поздравляю всех участников, победителей и призеров соревнований. Количество спортсменов растет и проведение чемпионата мира по Го во Владивостоке, я думаю, придаст еще больший импульс этой интересной игре. Я рекомендую всем родителям записать своих детей в секции, приобрести игру домой. Она позволяет детям думать, тренировка для головы, - рассказывает начальник управления развития физической культуры и спорта города Владивостока Юлия Вельбик. В мае, во Владивостоке состоится чемпионат мира. На нас ложится большая ответственность, мы должны достойно представить наш город и участников.

Артур Корниецкий играет в Го всего три месяца. Это уже вторые соревнования мальчика. Здесь он знакомится с новыми друзьями. Потом вместе они играют в Го, но уже в библиотеки.

- Мне не сложно. Я сразу понял правила и теперь часто играю дома с родителями, хожу в библиотеку. Я стараюсь думать на опережение. Чтобы соперник проиграл, - поделился Артур.

В категории до 9 лет у мальчиков 1 место занял Мишаков Василий, 2 место у Даниленко Ильи, 3 место завоевал Вертелов Егор.

В категория до 9 лет, девочки: 1 место Кралина Ирина, 2 место Лапкаева Виринея, 3 место Сухинина Полина

В категории до 12 лет, мальчики: 1 место Корниецкий Артур, 2 место Воеводин Владислав, 3 место Митин Прохор.

В категории до 12 лет, девочки: 1 место Михайлюк Варвара, 2 место Соловьева Софья, 3 место Богинская Кристина. Лучшим дебютом среди мальчиков судьи признали игру Клева Назара. У девочек - Софья Базылева. Самой юной участницей стала Трешкина Наталья. Девочке всего 5 лет.

Во взрослой возрастной категории у мужчин 1 место занял Лю Мин, 2 место завоевал Алексей Хованец и 3 место у Александра Шавлюгина.

У Женщин 1 место у Дарьи Толстоноговой, 2 место у Полины Пономарчук, 3 место 3 место у Николаевой Надежды.

В возрастной категории 16-19 лет 1 место у Яна Дебао, 2 место Владимира Шугалей, 3 место у Владислава Вертелова.

В возрастной категории 12-15 лет 1 место у Андрея Москвичева, 2 место занял Горохов Михаил и 3 место досталось Артуру Шешину.

У девушек в этой возрастной категории 1 место у Полины Котовщиковой, 2 место заняла Виктория Григоренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]