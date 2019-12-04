Ноябрьские ярмарки завершают череду круглогодичного товарообмена. Власти Владивостока и Уссурийска, пусть и в разные даты, но закрывают для фермеров центральные площади. Местным производителям остаётся ждать новогодних и рождественских встреч. А покупателям, чтобы не скучать по натуральным продуктам, быть может, стоит присмотреться к героям сельскохозяйственных репортажей? Современные приморские крестьяне давно уже не только коренные сельские жители. Например, владельцы дальневосточного гектара, Владимир и Татьяна Паладич, маленькую Яконовку городу предпочли 20 лет назад.

С высоты Яконовской сопки семейный закуточек видно хорошо! Зябь подняли.

И почва дышит, сил набирается после доброго сезона.

76 соток около дома. И соседи передали часть невостребованной земли. В общем-то с гектаром у Паладич солидный надел получается. Хватает и на бахчу, и на картофель, и ягодные кусты-плантации. Есть птичий двор, свинарник. Но какая красота вокруг!

Владимир Паладич, владелец дальневосточного гектара: «30 километров, и тайга, хвойный лес пошел прямо до Хасана».

Ольга Катренко, корреспондент: «И 20 лет вы не ночевали в городе, говорите, да?» Владимир Паладич: «Да, за 20 лет ни одной ночи не переночевал».

Ольга Катренко, корреспондент: «Не жалеете?»

Владимир Паладич: «Нет, нет… Мне нравится здесь».

И с треском взбираться, со скрипом спускаться каждый раз на УАЗике. Его профессиональный механик, Владимир Паладич, собирал сам из видавшей виды развалины.

Но только такая машина и выдержит. И речь вовсе не о просёлках в окрестностях Яконовки. Другая тут проблема. Как фермерский продукт до ярмарки довезти.

Татьяна Паладич: «Постоянно машины ломаются, постоянно мы меняем, постоянно на это деньги большие уходят. Куда мы только не писали, кого мы только не просили, никто ничего не делает».

Вот о чём Татьяна Паладич. О дороге от Борисовки до Яконовки. Она ощущается, пока едешь в нашем, еще не совсем старом редакционном джипе.

Здесь, здесь... Лучше пешочком. Потому что ноги более чутки к лунному пейзажу. Полотно и в самом деле такое, что пока урожай довезешь, колеса потеряешь. Хотя вот же, от Борисовки в сторону Корсаковки проложили новёхонький асфальт.

Ровно 2 километра обрываются в чистом поле. Дороги — фермерская головная боль. И ведь это всё, на что жалуются в Яконовке. Груды удобренной пашни: два года смывало её тайфунами, и над будущим дальневосточным гектаром стояла вода по пояс хозяевам. Поднимали заново, привозили почву, удобряли, садили.

Татьяна Паладич, владелец ДВ гектара: «Два овоща, картошка и тыква. Купили мы эти семена в Пуциловке. Каждая семечка стоит три рубля. Краснодарские семена».

Что выращивают — мгновенно разлетается на уссурийской ярмарке. В домашнем погребе к зиме остаются картошка и консервация. А на дворе — остатки рыжей роскоши. Это так называемый некондиционный товар. Слегка побитая при уборке тыква.

Берем одну. Аромат, как раскроешь, будто вся округа тыквенную кашу варила.

Очень опасливые утки. И куры. Только увидят в вольере чужака, начинается скандал. И даже кукурузный дождь не в силах победить эту настороженность. Хотя!

Татьяна Паладич, владелица ДВ гектара: «Вот эти, которые серенькие, фавориты. Утки. Белые — это пекинские, коричневые — это украинская порода».

Когда на площадку прилетает тыква — именно хохлушки всех от неё отгоняют.

Среди поклонников бахчевых и поросята, конечно. Весь солидный свинарник! Начинается он с кухни.

Поросята — дело хозяина. С помощником вдвоем дежурят. Здесь несколько свиноматок и кабан-производитель. Потомство продают коллегам-свиноводам и частникам-любителям. Ландрасов Паладич скрестил как-то с американской красной свиньёй. И вот получились свои собственные пятачки. Веселые, любопытные, голосистые!

Это не от страха даже, от неожиданности. Успокоится малыш через секунды.

Свинарник, птичник — это и удобрение для огородов. Производство точно безотходное. Как и пасека. Тут же, под боком. В пору цветения сада, а здесь и слива, и абрикосы, и груши — стоят ульи у дома. На липу переезжают в тайгу.

Владимир Паладич, владелец ДВ гектара: «Они уже к зимовке приготовлены. Вот они, в полусонном состоянии. Ставили в подвал. А наводнения, климат поменялся, постоянно вода, и вытаскиваешь, сырость, так что в предбанник, укрываем коврами, три года ставим».

Ольга Катренко, корреспондент: «То есть, если говорить, иди ты в баню, то это к пчёлам?».

Но мы идём в поле. К трактору Т-40, который заждался уже своего хозяина. Владимир Григорьевич придумал и собственными руками сделал для рабочей лошадки особый навес.

Владимир Паладич, владелец ДВ гектара: «Рессора УАЗовская, мост УАЗовский, цепочка, ну, обыкновенная».

Как косит, смотрим, не отрываясь. Но издали, на всякий случай: разлет соломы дело непредсказуемое! И это, пожалуй, единственный недостаток конструкции.

Ольга Катренко: «Как низко подкашивает вот это изобретение Владимира Григорьевича! Как проходят профессиональные косилки, остаются палки, а после Паладича — ничего!»

На том и расстаёмся с Яконовкой. Запасливой, ароматной, веселой, изобретательной. Нам дарят тыквы и мёд, мы обещаем до декабря быть на Уссурийской ярмарке, пока работает. Чтобы и рублём поддержать местного производителя. Самого настоящего. На все приморские 100 процентов!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]